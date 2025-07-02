Каким образом мозг принимает решение до того, как мы это осознаем

Наш мозг уже занят задолго до принятия решения. Он начинает собирать доказательства, обдумывать варианты и незаметно склоняется в сторону выбора — все это происходит до того, как вы осознаете это. Ученые из США подошли ближе к разгадке того, как это происходит. Исследование вышло в Nature, сообщает Earth.com.

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Работа сосредоточена на том, как отдельные клетки мозга — каждая со своими особенностями — работают вместе, чтобы принять решение. В частности, команда изучала дорсальный премоторный кортекс — часть мозга, которая помогает превратить решения в действия. Это не просто один нейрон на одну мысль. Активность здесь очень разнообразна.Обучая макак-резусов наблюдать за экраном с узором из квадратов и выявлять, какой цвет преобладает (красный или зеленый), исследователи записывали сигналы от отдельных нейронов.

Широкий спектр реакций ученые называют «гетерогенностью».

Доктор Татьяна Энгель, доцент в Институте нейронауки Принстона, старший автор исследования: «Принято полагать, что эта гетерогенность отражает сложную динамику, связанную с процессом познания. Но мы обнаружили, что на самом деле эта сложность возникает принципиально другим способом нейронного кодирования».

Исследовательская группа показала, что поведение нейрона формируется двумя ключевыми факторами: настройкой — когда и на какой выбор нейрон реагирует, и нейронной динамикой — как внутреннее состояние мозга влияет на эту активность.

Настройка оставалась постоянной, независимо от сложности задачи, а форма ментального рельефа менялась. Эта смена формы помогает объяснить, почему нейроны, активность которых казавшаяся случайной, на самом деле следуют одной глубинной логике.

«Как группа лыжников, спускающихся с горы. У каждого свой предпочтительный путь, но всех формирует одинаковый уклон под ними. Так же и у каждого нейрона своя активность, но группа клеток в премоторной коре движется по координированному пути и постепенно стабилизируется в состоянии, представляющем принятие решения», — объясняет доктор Энгель.

Исследование проливает свет на работу мозга при взвешивании выборов, особенно сложных. Эти знания важны не только для понимания повседневного принятия решений, но и психических расстройств. При шизофрении или биполярном расстройстве принятие решений может быть нарушено. Знание, как обычно координируются нейроны, может помочь выявить и лечить эти сбои.