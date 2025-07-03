В России создали полезные для здоровья перекусы

Учёные из Омского государственного технического университета (ОмГТУ) разработали линейку «смарт-продуктов» — пастилу, снеки, маршмеллоу, желейные конфеты — с сибирской водорослью спирулиной.

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За счёт этого продукты обогащены белком и железом, что важно для организма человека в случае дефицита питательных веществ. Технологическая карта производства полностью разработана специалистами ОмГТУ, и все рецептурные компоненты отработаны на базе учреждения.

Полезные перекусы позиционируются как «умные» функциональные продукты, позволяющие восполнить нехватку нутриентов. В дальнейшем исследователи планируют работать с различными вариантами основы сладостей: основывать продукты не только на яблочном пюре, но искать и другое сырьё.