Названы профессии с наибольшим риском возникновения депрессии

Результаты нового исследования подтвердили, что занятость в определенных сферах связана с более высокими показателями депрессии и дистресса. Авторы указывают, что рабочие места играют важную роль для снижения психосоциальных рисков и укрепления психического здоровья сотрудников.

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Исследование было проведено под руководством доктора философии Аарона Л. Сассела. Ученые проанализировали данные более 536 000 работающих граждан из Системы наблюдения за поведенческими факторами риска, собранные с 2015 по 2019 год. Изучались самооценка диагностированной в течение жизни депрессии, количество дней психического нездоровья, частые психические расстройства и острые психические расстройства.

Среди отраслей самая высокая распространенность проблем с психическим здоровьем наблюдалась у работников розничной торговли, сфер общественного питания, сфер искусства, дизайна, развлечений, а также представителей СМИ и здравоохранения.

Показатели депрессии также были выше среди молодых людей (18-34), одиноких, лиц без медицинской страховки и женщин, – сообщает Medscape.