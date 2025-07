Подтверждена безопасность лекарств из группы ингибиторов янус-киназы

Международный коллектив ученых из России, Бразилии, Португалии, Испании и США оценил и подтвердил безопасность для сердца новых лекарств - ингибиторов янус-киназы, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Сейчас в России используются несколько препаратов этой группы.

"По итогам анализа мы смогли получить данные, которые подтверждают безопасность ингибиторов янус-киназы и отсутствие достоверного влияния на сердечно-сосудистую систему пациентов", - рассказал профессор Балтийского федерального университета им. И. Канта Владимир Рафальский, чьи слова приводит пресс-служба.

Препараты этой группы находят широкое применение в терапии различных аутоиммунных и воспалительных заболеваний, таких как псориаз, атопический дерматит, ревматоидный артрит и многие другие. В России используются несколько таких лекарств - барицитиниб, упадацитиниб, тофацитиниб. Однако, несмотря на популярность, важным вопросом остается их безопасность, особенно в контексте возможного повышения риска сердечно-сосудистых заболеваний.

"В ранних исследованиях были указания на то, что эти препараты могут повышать риск отдельных сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Нашей целью было выяснить, действительно ли ингибиторы янус-киназы увеличивают риск ССЗ при назначении пациентам с псориазом. Нам особенно интересно было выяснить данный момент, так как наш Центр клинических исследований активно занимался изучением этих препаратов еще до их регистрации, что позволило накопить значительный собственный опыт работы с ними", - отметил профессор Рафальский.

Исследователи применили методы систематического обзора и метаанализа. Всего были проанализированы 302 научные публикации, которые описывают течение болезни и воздействие препарата на 6 262 пациентов по всему миру. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology.

Как отметила член авторского коллектива, выпускница БФУ им. И. Канта, научный сотрудник факультета медицины Университета Порту (Португалия) Изабела Пера Кальви, исследование подтверждает безопасность ингибиторов янус-киназ при лечении псориаза и других воспалительных заболеваний.