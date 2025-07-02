Выявлена неожиданная причина проблем с сердцем

Международная команда ученых выяснила, что длительное воздействие загрязненного воздуха связано с развитием ранних признаков повреждения сердца. Исследователи обнаружили, что мелкие твердые частицы в воздухе (PM2.5) могут способствовать развитию диффузного миокардиального фиброза — рубцевания сердечной мышцы, которое предшествует сердечной недостаточности. Работа опубликована в журнале Radiology.

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«Мы знаем, что загрязнение воздуха повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт, но хотели понять, какие именно изменения происходят в ткани сердца», — рассказала старший автор работы Кейт Ханнеман из Университета Торонто.

В исследовании приняли участие 694 человека, включая здоровых добровольцев и пациентов с дилатационной кардиомиопатией. Анализ показал, что даже умеренное повышение уровня PM2.5 связано с увеличением признаков фиброза сердца у всех участников, особенно у женщин, курильщиков и людей с гипертонией.

Ученые отмечают, что загрязнение воздуха остается недооцененным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, который не учитывается стандартными оценками риска. По мнению авторов, даже уровни загрязнения ниже существующих рекомендаций по качеству воздуха могут оказывать вредное воздействие на сердце.