Выявлена неожиданная польза распространенного лекарства от кашля

Амброксол — широко применяемый в Европе препарат от кашля — может замедлять развитие деменции у пациентов с болезнью Паркинсона. К такому выводу пришли исследователи из Lawson Health Research Institute по итогам годового клинического испытания с участием 55 человек. Результаты опубликованы в журнале JAMA Neurology.

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Препарат стабилизировал психические симптомы и уровень маркера повреждения мозга GFAP, а у пациентов с генетическим риском улучшились когнитивные функции. Участники принимали амброксол ежедневно, и в отличие от группы плацебо, у них не наблюдалось прогрессирования деменции. При этом средство хорошо переносилось и проникало в мозг в терапевтической концентрации.

Механизм действия связан с поддержкой фермента GCase, который очищает клетки от токсичных накоплений. У пациентов с болезнью Паркинсона его уровень обычно снижен, что приводит к повреждению мозга. Амброксол усиливает активность этого фермента, что может объяснять защитный эффект.

Авторы исследования подчеркивают, что существующие препараты лишь ослабляют симптомы, но не влияют на сам процесс нейродегенерации. Новый подход может стать недорогим и доступным способом замедлить болезнь, особенно у людей с высоким генетическим риском. В ближайшее время команда планирует новое исследование, сосредоточенное на когнитивной функции.

Ранее было выявлено, что препараты семаглутида эффективны не только в контроле уровня сахара, но и в снижении массы тела и риска сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование показало, что их польза может быть шире — в частности, в профилактике инсульта у пациентов с диабетом 2-го типа.