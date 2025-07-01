Найден способ предсказать деменцию задолго до появления первых симптомов

Ученые из Университета Дьюка, Гарвардского университета и Университета Отаго разработали новый инструмент, который позволяет определить, насколько быстро человек стареет по МРТ головного мозга в среднем возрасте. Разработка открывает возможность предсказать риск развития деменции и хронических заболеваний задолго до появления симптомов. Работа опубликована в журнале Nature Aging (NA).

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Инструмент под названием DunedinPACNI был создан на основе данных уникального долгосрочного проекта Dunedin Study, в котором с 1972 года наблюдают за более чем тысячей участников с рождения. Исследователи изучали изменения показателей здоровья, таких как давление, индекс массы тела, уровень сахара и холестерина, работу легких и почек, состояние зубов, чтобы рассчитать индивидуальную «скорость старения».

DunedinPACNI смог оценить этот показатель, используя только данные МРТ мозга 860 участников в возрасте 45 лет. Затем модель проверили на данных из других стран, включая Великобританию, США, Канаду и Латинскую Америку.

Результаты показали: люди, у которых скорость старения была выше, хуже справлялись с когнитивными тестами, быстрее теряли объем гиппокампа — области мозга, связанной с памятью, а также чаще страдали от когнитивного спада в дальнейшем. У самых «быстро стареющих» риск развития деменции в последующие годы был на 60% выше, а первые признаки проблем с памятью и мышлением появлялись раньше. Более того, у таких людей чаще развивались возрастные заболевания сердца, лёгких и сосудов, а вероятность смерти в ближайшие несколько лет была выше на 40%.

«Связь между старением мозга и всего организма оказалась поразительной», — отметил профессор психологии и нейробиологии Дьюкского университета Ахмад Харири.

Ученые надеются, что новый инструмент поможет выявлять людей с риском деменции на самых ранних стадиях, когда вмешательство может быть эффективнее, и ускорит разработку методов лечения.