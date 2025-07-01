Что происходит с мозгом, когда вы смотрите видео с ускорением

Многие привыкли слушать подкасты, аудиокниги и другое онлайн-контент с увеличенной скоростью воспроизведения. Для молодого поколения это уже может быть даже нормой. Недавний опрос студентов из Калифорнии показал, что 89% из них регулярно меняли скорость воспроизведения лекций.

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Существуют очевидные преимущества в ускоренном прослушивании. Это позволяет потреблять больше контента за то же время или переслушивать один и тот же материал несколько раз для лучшего усвоения. Это может освободить время для закрепления знаний и выполнения тестов. Быстрое прослушивание также помогает поддерживать внимание и вовлеченность на протяжении всей лекции.

Однако, как пишет в Сonversation преподаватель когнитивной науки в Лондонском университете королевы Марии Маркус Пирс, есть и недостатки.

Исследователи выделяют три фазы памяти при восприятии устной информации: кодирование, хранение и извлечение. На этапе кодирования мозгу требуется время для обработки и понимания поступающей речи. Слова должны полноценно извлекаться, а их значение идентифицироваться в реальном времени.

Скорость речи составляет около 150 слов в минуту, хотя увеличение скорости до 300 или 450 слов в минуту все еще может быть понятным. Вопрос в том, как это сказывается на качестве и долговечности сформированных воспоминаний. Информация сначала хранится в рабочей памяти, которая имеет ограниченную вместимость. Если информация поступает слишком быстро, это приводит к перегрузке и потере данных.

Свежий метанализ рассмотрел 24 исследования обучения по видео. Ролики воспроизводились с нормальной (1x) и с увеличенной скоростью (1.25x, 1.5x, 2x и 2.5x). Результаты показали, что увеличение скорости воспроизведения негативно сказывается на успеваемости. На скоростях до 1.5x эффект был незначителен, но при повышении до 2x и более стал умеренным и значительным.Интересно, что одно из исследований, включенных в метаанализ, изучило пожилых людей (61–94 годы). Оказалось, что они хуже воспринимали информацию на ускорении, чем молодые люди (18–36 лет). Это может говорить об ослаблении памяти. Возможно, молодые люди привыкли к такой скорости и лучше справляются с увеличенной когнитивной нагрузкой.

Долгосрочные эффекты на мозг от ускоренного просмотра пока не исследованы.