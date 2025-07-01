Ученые нашли способ облегчить работу отделений реанимации

Межуниверситетская команда ученых Тюменского государственного университета (ТюмГУ), Тюменского медицинского университета (ТМУ) и Тюменского индустриального университета (ТИУ) разработали архитектуру базы данных для учета и обработки медицинских показателей в реанимации и интенсивной терапии. Об этом сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

"Межуниверситетские команды ТюмГУ, ТМУ и ТИУ спроектировали архитектуру базы данных для хранения и обработки медицинских показателей отделений реанимации и интенсивной терапии. Внедрение разработанной системы в российскую медицинскую практику позволит повысить качество оказываемой помощи, снизит нагрузку на медиков и улучшить прогнозы для пациентов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что база данных имеет модульную структуру, которая включает блоки госпитализации, препаратов, дренажей, лабораторных исследований, диагнозов, жизненных показателей и истории болезни. Разработчики обеспечили совместимость с существующими медицинскими информационными системами больниц России, что облегчит процесс внедрения в систему здравоохранения. По словам разработчиков, такая система может хранить различные типы данных, связанных с уникальным идентификатором пациента: помимо стандартных показателей в систему можно загрузить показатели геномов и другие немаловажные детали истории болезни, что поможет выявить скрытые закономерности.

Проект реализуется при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках проекта "Фундаментальные проблемы методики разработки и связанного с ней правового и этического регулирования в сфере применения систем и моделей искусственного интеллекта". Он разрабатывается на базе областной клинической больницы №1.