Китайские препараты против ожирения показали рекордную эффективность

В Китае разрабатывают новое поколение препаратов от ожирения, способных не только снижать вес, но и улучшать состояние сердца, печени и контролировать диабет второго типа. Один из таких препаратов — экноглутид — помог участникам клинического исследования сбросить в среднем до 13,8 кг за 48 недель, в то время как участники на плацебо потеряли всего 200 граммов. Почти 93 процента пациентов потеряли более 5 процентов массы тела. Об этом сообщает Nature.

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Экноглутид имитирует действие гормона GLP-1, который регулирует аппетит и уровень сахара в крови. В отличие от известных препаратов вроде семаглутида, он воздействует на иные молекулярные пути и позволяет не только сбросить вес, но и удержать его после завершения терапии. Кроме того, были зафиксированы улучшения показателей, связанных с риском сердечно-сосудистых заболеваний и ожирением печени.

Китайские компании также тестируют новые формы препаратов, включая инъекции раз в две недели и пероральные средства. Некоторые препараты сочетают действие сразу трех гормонов, влияя на метаболизм жиров, сахара и работу печени. Один из таких — UBT251 — уже лицензирован для международного продвижения фармгигантом Novo Nordisk.

Исследователи отмечают: рост таких разработок — не случайность. Ожирение и диабет в Китае и Индии — одни из самых острых проблем здравоохранения. А новые препараты могут открыть путь к персонализированному лечению, учитывающему особенности азиатских популяций и сопутствующие заболевания.

Ранее был представлен препарат MariTide, который позволяет снижать вес на 16 процентов за год всего с одной инъекцией в месяц. Исследование показало, что он эффективен даже у пациентов с диабетом и действует за счет двойного механизма воздействия на аппетит и метаболизм.