ИИ поможет планировать операции на печени

Молодые ученые Сеченовского университета разрабатывают сервис на основе искусственного интеллекта (ИИ), который позволит врачам создавать 3D-модели печени по КТ-снимкам для предоперационного планирования и снижения потенциальных рисков хирургического вмешательства. Об этом сообщили ТАСС в пресс-служба вуза.

"Молодые ученые Первого МГМУ имени И. М. Сеченова создают сервис с применением нейронных сетей, позволяющий визуализировать печень и ее структуры в трехмерном пространстве по КТ-снимкам. Помимо построения 3D-моделей, сервис определяет новообразования печени и дает возможность проводить виртуальные операции на органе", - говорится в сообщении.

По словам соавтора проекта Эдуарда Загайного, созданная модель со всеми важными структурами - сосудами, сегментами печени и новообразованиями - позволяет хирургу на этапе предоперационного планирования оценить локализацию патологического процесса, сосудистую архитектонику органа и выбрать оптимальный метод и объем хирургического вмешательства.

"Это значительно снижает потенциальные риски таких операций и уменьшает вероятность развития осложнений", - подчеркнул он.

Кроме того, Загайный отметил, что новый сервис в отличие от отечественных и зарубежных аналогов более универсальный.

"[Сервис] сочетает в себе скорость обработки информации, достоверность и доступность для российских специалистов. Одно из преимуществ сервиса - возможность работать с КТ-снимками из регионов, что делает его адаптивным для любого медицинского учреждения", - подытожил соавтор проекта.

Планируется, что прототип сервиса будет создан в конце 2025 года.