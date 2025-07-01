Врач Крашкина: человек с хронической усталостью постоянно чувствует упадок сил

Основной симптом хронической усталости - это постоянное ощущение упадка сил, которое не проходит даже после длительного отдыха. Также присутствует "туман в голове", при котором мысли путаются, а концентрация снижается до критического уровня. Об этом в интервью РИАМО рассказала врач-психотерапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина. Кроме того, по ее словам, зачастую присутствуют физические симптомы, среди которых беспричинные мышечные боли, головокружение и нарушение сна. Эмоциональное состояние при этом "скачет" от безразличия до раздражительности. Что касается лечения хронической усталости, наиболее эффективные методы включают митохондриальную терапию, заключающуюся в восстановлении энергообмена в клетках, а также нейрореабилитацию с использованием когнитивно-поведенческой терапии, отметила специалист. "Главный посыл для тех, кто столкнулся с этой проблемой: хроническая усталость не должна быть нормой жизни. Это сигнал организма о том, что ему требуется помощь. Современная медицина располагает методами, которые могут вернуть радость жизни и работоспособность, - заключила Крашкина. Недавно американские исследователи выявили участки мозга, активность которых резко возрастает при умственном переутомлении. В эксперименте участвовали 28 здоровых добровольцев. Участникам предлагали задания на рабочую память: им нужно было запоминать и вспоминать последовательности букв. Чем сложнее было задание, тем больше усилий требовалось и выше была потенциальная награда. По мере роста когнитивной нагрузки испытуемые все чаще сообщали о чувстве усталости, и в эти моменты ученые с помощью МРТ фиксировали резкий рост активности в двух зонах мозга: островке правого полушария, связанном с ощущением утомления, и дорсолатеральной префронтальной коре, отвечающей за рабочую память и контроль внимания.