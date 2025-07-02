Ученые выяснили, от чего зависит тяга к алкоголю у женщин

Исследователи Университета Кентукки проанализировали изменения в вероятности употребления алкоголя у женщин в разные фазы менструального цикла. Оказалось, что в течение цикла тяга к алкоголю может меняться, что может быть информативно для специалистов по психическому здоровью, помогающим женщинам избавиться от пагубной привычки.

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Колебания уровня половых гормонов в яичниках в течение менструального цикла могут влиять на вероятность употребления алкоголя женщинами – таков вывод исследования, представленного на ежегодной научной конференции Исследовательского общества по алкоголю, которая проходила в июне в Новом Орлеане.

Изучались данные 61 женщины в возрасте от 21 до 35 лет с естественным циклом, которые употребляли алкоголь не реже двух раз в неделю и сдавали образцы слюны для гормонального анализа в течение 35 дней, - рассказывает MedicalXpress.

Результаты подтвердили, что вероятность употребления алкоголя и запоев возросла во время фолликулярной фазы (после начала менструации), достигла пика около овуляции и снизилась во время лютеиновой фазы. Хотя гормональные эффекты повышения уровня эстрадиола были незначительными, они указывают на то, что повышение уровня эстрадиола может быть фактором риска для тяги к алкоголю у женщин.

По мнению авторов, если бы женщины знали о рискованных периодах возникновения тяги к алкоголю, таких как фазы менструального цикла или репродуктивные периоды, они могли бы заранее принять меры предосторожности для сокращения употребления алкогольных напитков.