Ученые нашли особый белок, помогающий бороться с саркопенией

Китайские ученые заявили, что нашли белок, способный бороться со старческой потерей мышечной массы. Саркопения – основная причина снижения тонуса мышц у пожилых людей.

Однако ученые из Китая заявили, что есть особый белок, который участвует в регенерации мышечной ткани, поэтому может поддержать физическую активность и здоровье в пожилом возрасте.

Открытие принадлежит исследователям из Медицинского университета Вэньчжоу. Они выяснили, что уровень белка аполипопротеина М (ApoM) снижается с возрастом как у людей, так и у мышей. Это открытие побудило ученых проверить, как восстановление уровня данного белка влияет на состояние мышечной системы.

Искусственно увеличив уровень ApoM у мышей, ученые заметили, что у них увеличилась мышечная масса, улучшились сила хвата и выносливость, а также ускорились процессы восстановления мышц после повреждений.

На данный момент исследователям известно, что ApoM активирует сигнальный путь, который стимулирует клеточное деление и дифференциацию, способствуя росту мышечных волокон.

В будущем ученые надеются использовать это знание для разработки новых терапевтических методов лечения саркопении.

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