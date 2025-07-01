Ученые выяснили причины более тяжелого течения лихорадки денге

Число случаев лихорадки денге растет во всем мире. По экспертным данным, более половины населения находятся в зоне риска. При этом, течение болезни у разных людей отличается: у некоторых она протекает бессимптомно, у других наблюдаются симптомы, схожие с гриппом, а некоторые оказываются в критическом состоянии.

© Сибмеда

У 5% пациентов с лихорадкой денге наблюдается сильное кровотечение, шок и полиорганная недостаточность, и в течение двух дней они могут оказаться в критическом состоянии, – рассказывает MedicalXpress, представляя данные нового исследования ученых Питтсбургского университета, UPMC и Института Аггеу-Магальяйнса в Бразилии.

Многолетние эпидемиологические наблюдения фиксировали такой факт: в странах с этнически разнообразным населением, таких как Бразилия, Колумбия, Гаити и Куба, люди африканского происхождения, как правило, болеют лихорадкой денге в более легкой форме, в то время как люди европейского происхождения имеют более тяжелое течение заболевания. Но объяснений этому не давали.

В новом исследовании проводились эксперименты с образцами человеческой кожи, которую жертвовали пациенты, перенесшие операции по уменьшению кожи после похудения. Кожа – это иммунологический орган и первая линия защиты организма от лихорадки денге: с кожи начинаются все заболевания, переносимые комарами.

Использовались образцы людей, имеющих европейское или африканское происхождение. Каждому образцу кожи был введен вирус денге, после чего велись наблюдения за иммунными реакциями образцов в течение суток.

Было обнаружено, что у людей с более высокой долей европейского происхождения воспалительная реакция в коже была намного сильнее. Миелоидные клетки активизировались, чтобы противостоять вирусу, а затем сами заражались. После они выходили из кожи и распространились в чашке, подобно тому, как бы они распространились в организме, передвигаясь по кровотоку и в лимфатические узлы.

У людей с более высокой долей африканского происхождения воспалительная реакция была другой. По словам авторов, в тех частях мира, где древние народы давно подвергались воздействию смертельных вирусов, переносимых комарами, родственных лихорадке денге (например, таким как желтая лихорадка) – формировался родовой опыт и эволюционная адаптация, передающаяся потомкам и связанная с ограниченной воспалительной реакцией. Потомки древних европейцев были лишены такого родового опыта.

Ученые считают, что результаты исследования будут полезны в оценке риска больных, их сортировке во время вспышки, выбора методов лечения и вакцинации. Далее они планируют выяснить, какие конкретные варианты генов служат защитой от тяжелого протекания лихорадки денге.