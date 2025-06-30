Перечислены популярные пищевые добавки, вызывающие гипертонию

Американские ученые из Юго-Западного университета Техаса раскрыли тревожный механизм, связывающий популярные пищевые добавки с развитием гипертонии. Оказалось, что фосфаты из обработанных продуктов могут проникать в мозг и запускать опасную цепную реакцию, ведущую к стойкому повышению давления. Исследование опубликовано в научном журнале Circulation.

© Газета.Ru

Фосфатные добавки (Е338-Е343, Е450-Е452) повсеместно используются в пищевой промышленности как консерванты и стабилизаторы. Они содержатся в колбасах, плавленых сырах, газировках и других продуктах длительного хранения. Современный человек потребляет их в 2-3 раза больше рекомендованной нормы, даже не подозревая об этом.

Команда обнаружила, что избыток фосфатов резко повышает уровень белка FGF23 в крови. Белок преодолевает гематоэнцефалический барьер активирует рецепторы FGFR4 в стволе мозга. Это запускает цепную реакцию, перегружая симпатическую нервную систему. Результат — устойчивое повышение давления даже в состоянии покоя.

Исследователи нашли способ блокировать этот опасный механизм. Эксперименты показали, что ингибирование рецептора FGFR4 предотвращает скачки давления. Это открывает новые перспективы для создания таргетных препаратов против гипертонии.