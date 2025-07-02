В России нашли еще один фактор риска для водителей

Учёные из РТУ МИРЭА, Московского авиационного института и Института машиноведения РАН исследовали влияние продолжительной вибрации на здоровье водителей. Специалисты отмечают, что вибрация — неизбежный спутник любого вида транспорта.

© Ferra.ru

Учёные использовали экспериментальную установку для изучения реакции человеческого организма на вибрацию. Исследователи пришли к выводу, что даже слабая, но продолжительная вибрация может привести к предпатологическим изменениям и серьёзным профессиональным заболеваниям.