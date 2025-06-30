В мозге обнаружили новый механизм развития депрессии

Ученые из Университета Висконсина обнаружили, что астроциты — вспомогательные клетки центральной нервной системы — играют ключевую роль в развитии большого депрессивного расстройства (БДР). Результаты исследования опубликованы в журнале Neuroprotection.

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Исследования давно связывают БДР с воспалением в мозге. Ранее основное внимание уделяли иммунным клеткам — микроглии, однако роль астроцитов оставалась менее понятной. Чтобы восполнить этот пробел, ученые из США проанализировали 226 научных публикаций, посвященных воспалению и активности астроцитов при депрессии.

Выяснилось, что астроциты не просто служат структурной опорой для нейронов. Они активно участвуют в регуляции роста нервных клеток, формировании синапсов и передаче сигналов. Однако при нарушении их работы межнейронная коммуникация ухудшается — это может запускать или усиливать депрессивные состояния.

Кроме того, ученые обратили внимание на то, как астроциты взаимодействуют с микроглией. При активации микроглия выделяет воспалительные молекулы, которые, в свою очередь, заставляют астроциты продуцировать токсичные вещества. Так возникает «порочный круг»: нейровоспаление нарушает работу астроцитов, а они усиливают воспаление, усугубляя повреждение нейронов.

Среди ключевых патологических механизмов — выброс астроцитами АТФ — сигнальной молекулы, которая многократно активирует микроглию. Кроме того, при нарушениях работы астроцитов в мозге повышается выработка лактата (молочной кислоты), способной изменять активность генов и поддерживать воспаление.

По мнению авторов, результаты работы открывают перспективы для создания новых методов терапии. Модуляция активности астроцитов может позволить не только эффективнее лечить депрессию, но и предотвращать ее развитие у людей из группы риска, а также снижать лекарственную зависимость.