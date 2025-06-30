Древние бактерии помогут создать новые антибиотики

Ученые из Института исследования природных продуктов и инфекционной биологии им. Ганса Кнелля и Института химической экологии Общества Макса Планка впервые расшифровали молекулярный состав ярко-желтого пигмента YAS, который вырабатывает анаэробная бактерия Clostridium thermocellum. Оказалось, он может стать основой антибиотиков будущего. Работа опубликована в журнале Angewandte Chemie International Edition (ACIE).

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Clostridium thermocellum известна своей способностью разрушать целлюлозу — основной компонент клеточных стенок растений, превращая ее в сахар, из которого можно производить биотопливо. Пигмент YAS (Yellow Affinity Substance) связывается с волокнами целлюлозы и помогает направлять ферменты для эффективного разложения.

Ученые обнаружили, что YAS состоит из молекул целлюксантенов. Структуру этих молекул удалось определить с помощью спектроскопии. Также был выявлен генетический кластер, который отвечает за их синтез.

Неожиданно для исследователей целлюксантены проявили антибактериальную активность против грамположительных бактерий, включая устойчивые к антибиотикам патогены. Это открывает перспективы для создания на их основе новых антибактериальных препаратов.