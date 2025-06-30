Выяснено, как возраст отца влияет на риск выкидыша после ЭКО

Использование спермы мужчин старше 45 лет для экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) повышает вероятность выкидыша и мертворождения. К такому выводу пришли ученые из Италии и Испании. Результаты исследования опубликованы в журнале Human Reproduction (HRep).

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Авторы работы проанализировали 1712 циклов ЭКО с участием донорских яйцеклеток, проведенных в шести клиниках с 2019 по 2023 год. Во всех случаях использовались свежие яйцеклетки молодых женщин (в среднем 26 лет) и замороженная сперма их партнеров, средний возраст которых составлял 43 года.

Во время ЭКО яйцеклетку извлекают из организма женщины и оплодотворяют искусственно в условиях «in vitro» («в пробирке»). После чего эмбрион переносят в полость матки для дальнейшего развития.

Мужчин разделили на две группы — младше и старше 45 лет. Несмотря на схожие показатели оплодотворения и развития эмбрионов, результаты беременности значительно различались. Частота выкидышей в группе «старших отцов» достигала 23,8% против 16,3% у более молодых. Рождаемость живых детей в первом случае также была ниже: 35,1% по сравнению с 41%.

По словам одного из авторов работы, доктора Марии Кристины Гульельмо, данные исследования опровергают распространенное мнение, о том, что возраст мужчины не влияет на репродуктивные исходы. Она отметила, что с возрастом у мужчин накапливаются мутации в ДНК сперматозоидов из-за постоянного деления стволовых клеток. Это может нарушить развитие эмбриона после зачатия и повысить риск прерывания беременности.