Ученые ответили, в чем польза «возрастной» прибавки в весе

Ученые из Университета штата Огайо установили, что в пожилом возрасте необязательно стремиться к чрезмерной стройности. Наличие небольшого количества лишнего веса, напротив, связано с преимуществами для здоровья. Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of Epidemiology (AnEpidem).

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Исследование включало анализ медицинских данных более чем 4500 взрослых людей и их детей за период с 1948 по 2014 год. Ученые учитывали индекс массы тела (соотношение роста и веса) участников и его изменение на протяжении всей их жизни.

Анализ показал: если человек поддерживал нормальный вес в молодости, то с возрастом небольшое увеличение массы тела не повышло риск преждевременного ухода из жизни. Более того, наличие умеренного лишнего веса в пожилом возрасте было связано с хорошим качеством жизни и устойчивым здоровьем.

По словам ученых, такой эффект обусловлен естественным снижением обмена веществ и качества усвоения питательных веществ в старшем возрасте. Умеренные запасы жира помогают организму лучше справляться с возрастными изменениями и поддерживать иммунитет.

Отмечается, что у всемирной организация здравоохранения (ВОЗ) существуют скорректированные нормы веса для пожилых. Для женщин оптимальным считается индекс массы тела (ИМТ) около 25, а для мужчин — до 29. ИМТ определяется как масса тела в килограммах, деленная на квадрат роста в метрах.