Ученые опровергли общепринятые данные о том, как мозг распознает лица

Американские ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе и других научных центров нашли специализированные нейроны, отвечающие за распознавание лиц.

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Нейроны, которые обнаружила команда исследователей, кодируют черты внешности людей. Ранее считалось, что части мозга, которые отвечают за память и эмоции, могут откликаться только на индивидуальную идентичность человека, а не на его внешние черты.

Последние исследования показали, что принятые ранее сведения оказались ошибочными. Ученые вывели новый класс нейронов, которые распознают лица незнакомых людей на основе общего визуального облика.

Авторы открытия провели четыре эксперимента, в которых задействовали 19 пациентов, страдающих эпилепсией. Всем им ранее были установлены электроды для медицинского мониторинга. Людям показывали фотографии знакомых и незнакомых лиц. Далее исследователи записывали активность 3581 нейрона в миндалине и гиппокампе, анализируя реакцию мозговых цепей на особенности внешности. В процессе они обнаружили нейроны, которые реагируют на конкретные черты лица как знакомых, так и незнакомых людей.

Это открытие меняет привычное представление о том, как мозг связывает визуальное восприятие с памятью. Ученые считают, что это может помочь в исследовании расстройства распознавания лиц и других когнитивных нарушений, сообщает научный журнал Nature Human Behavior (NHB).

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