Российские ученые сделали сенсационное открытие о регуляции кальция

Сенсационное открытие российских учёных может перевернуть подход к лечению инфаркта и эпилепсии. Исследователи из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН обнаружили принципиально новый механизм накопления кальция в клетках, который открывает путь к созданию более эффективных лекарств.

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Так, митохондрии запасают избыток кальция в виде минеральных гранул. При этом сохраняются энергетические молекулы (АТФ и АДФ).

Ранее считалось, что кальций накапливается другим способом. Старые методики повреждали митохондрии. Российские учёные разработали щадящие условия экспериментов, сообщает ТАСС.

Найдена «мишень» для лекарств. Обнаружены специфические молекулы, регулирующие процесс. Это ключ к созданию новых препаратов.

Для кардиологии – новые подходы к лечению инфаркта миокарда, профилактика ишемических повреждений сердца. Для неврологии – прорыв в терапии эпилепсии, лечение других кальций-зависимых неврологических расстройств.

Для фармакологии – ускоренная разработка таргетных препаратов, более точное воздействие на клеточные процессы. Научное значение – разгадана важная загадка клеточной физиологии, опровергнуты прежние представления о кальциевом обмене, открыт новый путь для фундаментальных исследований. Учёные планируют детально изучить молекулярные механизмы процесса и начать разработку экспериментальных препаратов.

Ранее писали, что в Самарской области обнаружили 11 заболевших лихорадкой Западного Нила. Помимо этого, высокий уровень сахара в крови после еды указывает на риск преждевременной смерти.