В Китае нашли новый тип коронавируса

Ученые выявили новый тип коронавируса у японских летучих мышей-карликов. Вирус получил название HKU5-CoV-2. Первые исследования показали, что вирус опасен для человека, поскольку может вызвать серьезные респираторные заболевания, включая пневмонию и сильный кашель, как и при COVID-19. В тяжелых случаях заразившийся рискует столкнуться с дыхательной и почечной недостаточностью вплоть до летального исхода.

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Заразиться HKU5-CoV-2 можно от животного и от промежуточного переносчика.

Также известно, что новый коронавирус относится к тому же семейству, что и возбудитель ближневосточного респираторного синдрома MERS-CoV. Пока он поражает только клетки летучих мышей. Но при небольших изменениях в структуре вирус может начать заражать и людей.

Поскольку вирус имеет потенциально более широкий спектр носителей, это указывает на повышенную вероятность межвидового заражения по сравнению с уже известными штаммами, отмечают ученые.

Однако, несмотря на определенные риски, ученые успокаивают, что обнаружение нового вируса не грозит немедленной пандемией.

Напомним, учеными раскрыт удивительный механизм, с помощью которого вирус SARS-CoV-2, вызывающий ковид, заставляет иммунную систему убивать здоровые клетки.