Горячая ванна против сауны: ученые выяснили, что лучше

Американские исследователи доказали: 20-минутная горячая ванна (40°C) активирует иммунитет и улучшает состояние сосудов эффективнее, чем традиционная сауна. Секрет — в уникальном сочетании теплового стресса и гидростатического давления, недостижимом при сухом прогревании.

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3 ключевых преимущества горячей ванны. Иммуностимулирующий эффект. Повышение уровня цитокинов на 17-23%, активация Т-клеток и нейтрофилов, эффект сохраняется до 48 часов. Сердечно-сосудистая польза: улучшение эндотелиальной функции, снижение систолического давления на 8-12 мм рт.ст., усиление капиллярного кровотока. Метаболическое воздействие: снижение маркеров воспаления (СРБ, IL-6), ускорение восстановления после нагрузок, эффект, сопоставимый с 30-минутной кардиотренировкой.

Противопоказано при гипотонии, варикозной болезни III ст., сердечной недостаточности. Обязателен 30-минутный отдых после процедуры. Информация об этом появилась в журнале American Journal of Physiology.

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