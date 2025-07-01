Десять пациентов вылечились от диабета с помощью нового препарата

Крупный прорыв: 10 пациентов вылечились от диабета с помощью нового препарата
10 пациентов с диабетом I типа полностью избавились от зависимости от инсулина благодаря революционной терапии на основе стволовых клеток. Препарат Zimiselcel, разработанный компанией Vertex Pharmaceuticals, помог участникам эксперимента восстановить естественную выработку инсулина всего за год.
Учёные преобразовали стволовые клетки в островковые клетки поджелудочной железы, которые отвечают за производство инсулина. Эти клетки вводились пациентам, после чего приживались в печени и начинали регулировать уровень сахара в крови.
Результаты оказались впечатляющими: 10 из 12 участников больше не нуждались в инсулине, уровень глюкозы оставался в норме 93% времени (по сравнению с 50% до лечения).
Разработчики планируют подать заявку на одобрение препарата в течение пяти лет. Пока терапия предназначена для пациентов с тяжёлой формой диабета, но в будущем может быть адаптирована для более широкого применения.