Десять пациентов вылечились от диабета с помощью нового препарата

10 пациентов с диабетом I типа полностью избавились от зависимости от инсулина благодаря революционной терапии на основе стволовых клеток. Препарат Zimiselcel, разработанный компанией Vertex Pharmaceuticals, помог участникам эксперимента восстановить естественную выработку инсулина всего за год.

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Учёные преобразовали стволовые клетки в островковые клетки поджелудочной железы, которые отвечают за производство инсулина. Эти клетки вводились пациентам, после чего приживались в печени и начинали регулировать уровень сахара в крови.

Результаты оказались впечатляющими: 10 из 12 участников больше не нуждались в инсулине, уровень глюкозы оставался в норме 93% времени (по сравнению с 50% до лечения).

Разработчики планируют подать заявку на одобрение препарата в течение пяти лет. Пока терапия предназначена для пациентов с тяжёлой формой диабета, но в будущем может быть адаптирована для более широкого применения.