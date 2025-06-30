Парализованного человека научили управлять рукой силой мысли

Китайские учёные из Нанкайского университета впервые в мире провели успешное клиническое испытание мозгово-компьютерного интерфейса, имплантированного через кровеносные сосуды.

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Пациент — 67-летний мужчина, частично парализованный после инсульта. Врачи провели минимально инвазивную операцию, введя электродный стент через вену в шее в сосуды мозга. В отличие от Neuralink Илона Маска, эта методика не требует вскрытия черепа.

Электроды толщиной 50 микрон передают сигналы мозга на под кожу установленное беспроводное устройство, которое подключено к системе функциональной электростимуляции.

Это позволило пациенту восстановить движение в руке, в том числе брать таблетки и выполнять повседневные задачи — без побочных эффектов.

Учёные утверждают, что данная методика стимулирует нейропластичность и ускоряет восстановление. Исследование открывает путь к широкому применению BCI для помощи людям после инсульта и при других нарушениях моторики.