Обнаружен природный активатор сжигания жира

Ученые нашли способ активировать сжигание жира через мозг — с помощью белка FGF19. Как показало исследование, опубликованное в Endocrinology and Metabolism, этот белок способен запустить мощный обменный каскад в организме, включая термогенез — выработку тепла жировой тканью — и снизить массу тела у страдающих ожирением мышей.

© Unsplash

Исследователи из нескольких научных центров вводили FGF19 прямо в гипоталамус грызунов с ожирением. В результате у подопытных замедлился набор веса, улучшился контроль уровня глюкозы и инсулина, а также активизировался так называемый бурый и бежевый жир — специализированные ткани, расходующие энергию на тепло.

Ключевым фактором действия FGF19 оказалась активация симпатической нервной системы. Когда эту активность подавляли, эффект исчезал. Это говорит о том, что белок влияет на обмен веществ через центральную нервную систему, усиливая естественные механизмы терморегуляции и энергорасхода.

Авторы считают, что открытие может стать основой для новых методов лечения ожирения и метаболических заболеваний — не через подавление аппетита, а через тонкую настройку нейрометаболических путей.

Ранее ученые назвали неожиданный фактор, способный ускорить накопление жира — дорожный шум. Оказалось, даже умеренный уровень шума может повлиять на распределение жировой ткани в теле и увеличить риск метаболических нарушений.