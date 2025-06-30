Ростовские ученые создали устройство для восстановления ног после травм

Учёные из ростовского ДГТУ при участии коллег из Ирака разработали ортез — экзоскелетное устройство для реабилитации ног после травм голеностопного сустава. Устройство надевается на ногу и может быть «подогнано» под каждого пациента.

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Ортез предотвращает удаление ноги даже при тяжёлых травмах. Ортез, предлагаемый специалистами ДГТУ, оснащён датчиками силовой чувствительности для оценки нагрузки на ногу при ходьбе. Устройство учитывает параметры сил и напряжений в процессе лечебной гимнастики и ходьбы.

Как отмечает РИА Новости, математическая модель ортеза согласовывает работу базового и платформенного шарниров с моделью электродвигателя. Ортез ДГТУ успешно прошёл испытания и сохранил пациенту ногу после тяжёлой травмы.