В Китае нашли древний ключ к регенерации тканей у млекопитающих

Китайские ученые из Университета Цинхуа и других научных центров сумели восстановить поврежденное ухо мыши с помощью древнего генетического механизма. Эта функция обычно «отключена» в организме большинства млекопитающих. Открытие опубликовано в научном журнале Science.

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В ходе экспериментов команда выяснила, что ключевую роль в регенерации играет ретиноевая кислота — производное витамина А. У млекопитающих, включая человека, способность к выработке этого вещества ограничена из-за эволюционной потери специфических регуляторных элементов ДНК.

«Мы фактически нашли генетический переключатель, который природа «выключила» в процессе эволюции», — пояснили авторы работы.

Ученые сравнили процессы заживления у кроликов и мышей. В то время как кролики демонстрировали впечатляющую способность к полной регенерации ушной раковины в течение трех месяцев, мыши почти не восстанавливали поврежденные ткани. Разница оказалась в активности гена ALDH1A2, отвечающего за синтез ретиноевой кислоты.

Когда исследователи искусственно активировали этот ген у мышей или вводили им ретиноевую кислоту, происходило удивительное — поврежденные уши полностью восстанавливались, включая хрящевую ткань и нервные окончания.

Это открытие имеет далеко идущие последствия для медицины. Поскольку ретиноевая кислота уже одобрена для лечения некоторых заболеваний, ее потенциальное применение в регенеративной терапии может быть реализовано относительно быстро.

Ученые предполагают, что аналогичный подход может работать для восстановления различных тканей — от кожи и костей до нервов и даже сердечной мышцы.