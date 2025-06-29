В России предложила создать альтернативу западным научным журналам

Минобрнауки России выступило с инициативой создания общего списка научных журналов, публикации в которых будут учитываться при оценке работы ученых из стран БРИКС. Об этом сообщил заместитель министра Константин Могилевский в ходе 13-й встречи министров науки, технологий и инноваций стран БРИКС, которая прошла недавно в Бразилии.

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Встреча была посвящена вопросам укрепления научного суверенитета стран объединения. Стороны пришли к выводу, что необходимо снизить зависимость от западных наукометрических систем, которые до сих пор влияют на оценку научной результативности.

Идея состоит в том, чтобы создать единый список рецензируемых изданий, публикации в которых будут признаваться всеми странами БРИКС при оценке научных достижений исследователей. Эта мера призвана обеспечить более независимую и объективную оценку работы ученых из стран объединения.

Разработка данного списка будет проводиться в рамках рабочей группы по социальным наукам и гуманитарным исследованиям, в которую входят представители всех стран БРИКС. Первые промежуточные результаты планируется представить уже в конце ноября, во время V Конгресса молодых ученых, который пройдет в Сочи.