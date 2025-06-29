Ученые рассказали, какими суперспособностями смогут обладать люди к 2030 году

К 2030 году стремительное развитие технологий может наделить людей способностями, которые раньше казались фантастикой. Учёные прогнозируют появление экзоскелетов для сверхсилы, нанороботов для лечения болезней и контактных линз с инфракрасным зрением.

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Сверхчеловеческая сила. Роботизированные экзоскелеты уже позволяют поднимать тяжести без усилий. Например, разработка Sarcos Robotics даёт 20-кратное усиление, а немецкий Exia использует ИИ для адаптации к движениям пользователя. Такие технологии уже применяют в больницах и на производствах.

Сверхвыносливость и бессмертие. Футуролог Рэй Курцвейл предсказывает, что к 2029 году нанороботы в крови смогут лечить болезни и восстанавливать ткани, продлевая жизнь. В своей новой книге он утверждает, что слияние человека с машиной, включая нейроинтерфейсы вроде Neuralink, станет реальностью.

Суперзрение и новые чувства. Китайские учёные создали контактные линзы для ночного видения, а в будущем могут появиться аналоги с выводом данных прямо в глаза. Шведская Ericsson разрабатывает браслеты, позволяющие «ощущать» цифровые объекты. Активисты-трансгуманисты уже тестируют импланты для восприятия магнитного поля и даже погоды.

Цифровые сверхспособности. Умные наушники и очки с ИИ дадут доступ к мгновенным знаниям. Эксперт Луи Розенберг называет это «расширенной ментальностью» — когда ИИ-ассистенты в реальном времени анализируют мир вокруг нас.

Хотя некоторые технологии ещё в разработке, а их внедрению мешают этические и технические барьеры, первый прорыв может произойти уже в ближайшие пять лет, ожидают специалисты.