Эксперт рассказал, каких мужчин чаще поражает рак яичка

Рак яичка чаще всего поражает мужчин в возрасте до 40 лет. При этом заболевание в большинстве случаев не сопровождается болезненными симптомами. Об этом рассказал доктор Шон Дейсон из научно-исследовательского института Ричарда Дж. Солова (OSUCCC-James). Слова эксперта приводит издание Medical Xpress.

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Как показал опрос OSUCCC-James , проведенный 16 июня с участием 1008 взрослых американцев, об этих особенностях развития заболевания знает лишь небольшое количество людей.

«Лишь 13% респондентов правильно определили возрастную группу с наибольшим риском. Большинство опрошенных ошибочно полагали, что рак яичка чаще встречается у пожилых мужчин», — уточнил доктор Дейсон.

Отмечается, что более 90% опухолей яичка — это герминогенные опухоли, то есть происходящие из зародышевых (половых) клеток. В молодом возрасте эти клетки очень активны, поскольку организм находится в репродуктивно активной фазе. Это может способствовать возникновению мутаций, повышающих риск злокачественных преобразований.

При этом 63% участников верно указали, что рак яичка излечим при раннем выявлении, а 54% отметили важность ежемесячного самоосмотра. Однако молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет чаще других ошибочно считали, что болезнь обязательно сопровождается болью — так ответили 18% из них.

«Рак яичка обычно не вызывает боли. Поэтому так важно следить за любыми изменениями — уплотнением или изменением размера», — подчеркнул Дейсон.

Специалист советует мужчинам не откладывать визит к врачу при малейших подозрениях.