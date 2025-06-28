В России создают гидрогель для быстрого заживления ран

Ученые Кубанского медуниверситета создают гидрогель для быстрого заживления ран
В КубГМУ ведется разработка гидрогеля, который ускорит заживление тканей, окружающих зуб. Новый препарат разрабатывают в рамках программы "Приоритет 2030". Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.
«Благодаря сочетанию компонентов, обеспечивающих механическую и химическую совместимость, а также пористую структуру, он легко прилипает к слизистым и костным тканям. Это стимулирует миграцию клеток и их размножение, что ускоряет регенеративные процессы», — написал Евгений Филиппов.
Также новый препарат способен снизить воспаление тканей.
Предклинические испытания проведены на лабораторных животных. Результат положительный.
Внедрение новой технологии в специализированных клиниках возможно в ближайшие два года.
«Сейчас ученые работают над добавлением новых биомолекул и факторов роста. Эти изменения направлены на повышение эффективности свойств гидрогеля», — заключил Евгений Филиппов.