В России создают гидрогель для быстрого заживления ран

В КубГМУ ведется разработка гидрогеля, который ускорит заживление тканей, окружающих зуб. Новый препарат разрабатывают в рамках программы "Приоритет 2030". Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

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«Благодаря сочетанию компонентов, обеспечивающих механическую и химическую совместимость, а также пористую структуру, он легко прилипает к слизистым и костным тканям. Это стимулирует миграцию клеток и их размножение, что ускоряет регенеративные процессы»‎, — написал Евгений Филиппов.

Также новый препарат способен снизить воспаление тканей.

Предклинические испытания проведены на лабораторных животных. Результат положительный.

Внедрение новой технологии в специализированных клиниках возможно в ближайшие два года.