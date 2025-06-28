Ученые выявили особенности в мозге у психопатов

Новое исследование учёных из США и Германии показало, что у людей с психопатическими чертами есть заметные изменения в структуре мозга. Особенно это касается зон, отвечающих за контроль импульсов, эмоции и поведение.

В исследовании участвовали 39 мужчин с диагнозом «психопатия», которые находились в тюрьмах и психиатрических клиниках. Их мозг сравнивали с мозгом здоровых людей с помощью МРТ. Выяснилось, что у психопатов общий объём мозга был меньше примерно на 1,5%. Особенно изменения коснулись участков, связанных с самоконтролем, эмоциями и социальным поведением.

Учёные использовали специальную шкалу, по которой психопатия делится на два типа: первый связан с холодностью, манипуляциями и отсутствием эмпатии, а второй — с агрессивным и импульсивным поведением. Так вот, именно второй тип чётко связан с уменьшением объёма определённых зон мозга.

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