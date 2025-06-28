Два совершенно новых вируса у летучих мышей в Китае встревожили ученых

Ученые обнаружили два совершенно новых вируса у летучих мышей в Китае и предупреждают, что они могут передаться людям: эти инфекции, как утверждается, могут вызвать серьезное воспаление мозга и респираторные заболевания.

Исследователи нашли у летающих млекопитающих два новых вируса, которые тесно связаны со смертельными вирусами Нипа и Хендра, оба из которых смертельны для человека, пишет Daily Mail. Эксперты выразили серьезную обеспокоенность по поводу потенциальной возможности распространения этих вирусов на местное население. И в настоящее время нет лекарств или вакцин для лечения любого из них.

"Эти результаты расширяют наше понимание инфектома почек летучих мышей, подчеркивают критические зоонозные угрозы и подчеркивают необходимость проведения всестороннего микробиологического анализа полного спектра ранее недостаточно изученных органов для лучшей оценки рисков, связанных с популяциями летучих мышей", - отмечают исследователи.

Для своего исследования команда из Юньнаньского института по контролю и профилактике эндемических заболеваний проанализировала почки 142 летучих мышей 10 видов, собранные в течение четырех лет. Используя передовые методы генетического секвенирования, ученые обнаружили 22 вируса, 20 из которых никогда ранее не встречались.

Двумя из наиболее тревожных оказались новые хенипавирусы, тесно связанные с вирусами Нипа и Хендра. Они были обнаружены у плодовых летучих мышей (Rousettus leschenaultia), обитающих вблизи фруктовых садов вблизи населенных людьми деревень в провинции Юньнань. Поскольку хенипавирусы могут распространяться через мочу, исследование вызывает опасения по поводу зараженных фруктов и риска того, что эти вирусы попадут на людей.

Результаты исследования опубликованы в журнале Plos Pathogens.

Авторы рассказали: "Проанализировав инфектом почек летучих мышей, собранных возле деревенских садов и пещер в Юньнани, мы обнаружили не только разнообразные микробы, переносимые летучими мышами, но и первые полноценные геномы новых хенипавирусов, переносимых летучими мышами, тесно связанных с вирусами Hendra и Nipah, выявленными в Китае".

Ученые подчеркнули, что их результаты вызывают "серьезную обеспокоенность по поводу потенциального заражения этими вирусами людей или домашнего скота".

Летучие мыши являются естественными резервуарами для широкого спектра микроорганизмов, включая те, которые ранее передавались людям. Одна из теорий заключается в том, что коронавирус мог возникнуть у летучих мышей, а затем распространиться на людей, вызвав глобальную пандемию Covid. Однако другие исследователи утверждают, что это произошло в результате "утечки информации из лаборатории" или от других животных, которых продавали на вторичном рынке, напоминает Daily Mail. Эти животные также были связаны со вспышками Эболы и ближневосточного респираторного синдрома (БВРС).

"Вирусы, переносимые летучими мышами, передаются человеку либо при непосредственном контакте с летучими мышами, либо через так называемых "промежуточных" хозяев, что часто связано с употреблением пищи или воды, загрязненных слюной, пометом или мочой летучих мышей", - добавили исследователи.

Ученые предупредили: "Вирус Нипа - это смертельные патогены, которые вызывают тяжелые заболевания у людей, включая острый респираторный дистресс и энцефалит, с уровнем смертности от 35 до 75 процентов. Аналогичным образом, вирус Хендра вызвал многочисленные вспышки со смертельным исходом среди людей и лошадей, включая гибель ветеринаров.'

Отдельно эксперты предупредили, что десятки вирусов, некоторые из которых потенциально могут передаваться людям, были обнаружены в смешанном виде у животных на зверофермах в Китае, что вызвало новые опасения по поводу новой вспышки пандемии, пишет Daily Mail.

После пандемии Covid-19 ученые предупреждали, что выращивание для получения меха таких млекопитающих как норки, может облегчить проникновение новых вирусов из дикой природы и спровоцировать новые вспышки.

Вирусолог Эдвард Холмс, который руководил исследованиями Covid-19, сказал AFP, что, по его мнению, мировая индустрия звероводства "является одним из наиболее вероятных путей начала новой пандемии". "Лично я считаю, что отрасль звероводства во всем мире должна быть закрыта, - добавил он. – Я твердо верю, что торговля дикими животными стала причиной появления SARS-CoV-2. И я думаю, что связанная с этим торговля звероводством может легко привести к еще одной пандемии вируса".