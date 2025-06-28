Выяснено, как работа с людьми влияет на уровень сахара

У тех, кто много работает с людьми и часто испытывают психоэмоциональную нагрузку, более высокий риск заболеть диабетом 2 типа. Это выяснили ученые из Швеции.

В частности, оказалось, что мужчины, которые вынуждены часто держать себя в руках, проявлять вежливость и терпение, начинают болеть сахарным диабетом 2 типа на 20% чаще. А женщины в такой ситуации - чаще на 24%. Если при этом происходят еще и конфликты с клиентами - риск увеличивается до 47% (особенно это касается женщин без поддержки от коллег).

По словам эндокринолога Зухры Павловой, это объясняется тем, что стресс запускает в организме каскад гормональных реакций: увеличивается уровень кортизола, который мешает работать инсулину нормально работать. Как итог - растет риск нарушений обмена веществ и диабета. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Чтобы избежать такого развития событий, нужно следить за уровнем глюкозы в крови, даже если вес нормальный. Также врач рекомендует учиться управлять стрессом и не замалчивать эмоциональное выгорание.