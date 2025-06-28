Создан новый метод визуализации мозга

Ученые из Института нейровизуализации и информатики USC разработали новый стандарт анализа снимков мозга, который поможет точнее выявлять биологические признаки болезни Альцгеймера. Исследование проводилось в рамках крупного проекта Health and Aging Brain Study-Health Disparities (HABS-HD), поддерживаемого Национальным институтом старения США.

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Для работы ученые использовали метод визуализации под названием tau PET, который позволяет увидеть накопление в мозге белка тау — одного из ключевых признаков болезни Альцгеймера. В исследовании приняли участие более 675 пожилых людей из разных этнических групп, среди которых были испаноязычные и не-испаноязычные белые.

Целью было определить так называемый «порог тау», который помогает отделить людей с клинически значимыми признаками болезни от тех, у кого признаки отсутствуют или мозг стареет без патологии. Порог оказался эффективным при выявлении когнитивных нарушений, но только если у пациента одновременно присутствовал другой патологический белок — амилоид.

Интересно, что данный «порог тау» не сработал для не-испаноязычных чернокожих участников исследования. Это указывает на то, что у этой группы могут влиять другие причины ухудшения когнитивных функций, отличные от накопления тау.

В работе использовался новый радиотрейсер 18F-PI-2620, позволяющий точнее измерять уровень тау в медиальной височной доле — области мозга, тесно связанной с памятью. Именно превышение определенного уровня тау в этой зоне лучше всего связывали с признаками болезни Альцгеймера.