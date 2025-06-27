Ученые выяснили, какой вред наносит онлайн-обучение

Онлайн-обучение влияет не только на финальный результат, показываемый студентом, но и на физиологическое состояние во время сдачи экзаменов. Такое заключение по результатам исследования сделали ученые факультета физической культуры Томского государственного университета (ТГУ).

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Как сообщает пресс-служба ТГУ, в эксперименте, проведенном специалистами университета, принимали участие добровольцы-студенты. Им было предложено три формата сдачи зачета: лично преподавателю, через тестирование на компьютере, а также с использованием чата GPT. При проведении тестирования измерялись электрическая активность головного мозга, давление, сердцебиение, уровень кортизола (гормона стресса) и нескольких других показателей.

Полученные на сегодня результаты показывают: разница в физиологических показателях при сдаче зачетов онлайн и офлайн действительно есть: например, в том, что касается работы сердечно-сосудистой системы. Контактируя с преподавателем, студенты чаще волнуются и испытывают больший стресс, чем при компьютерном тестировании. При этом, когда зачет сдавался онлайн, исследователи отмечали у испытуемых более низкую сосредоточенность: зачастую они не могли быстро и четко решить поставленную перед ними задачу.

Исследователи отмечают, что онлайн-обучение при всех своих плюсах имеет и значительное количество минусов. Учебу онлайн они сравнивают с вождением на симуляторе: при управлении машиной в виртуальном мире человек может быть «Шумахером», а оказавшись на дороге, теряется и чувствует беспомощность.