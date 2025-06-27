В России внедрят новую технологию для лечения аденомы простаты

Малоинвазивную процедуру "резум" (rezum) для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ, или аденома простаты) будут внедрять в России, рассказал ТАСС член-корреспондент РАН, президент Российского общества по эндоурологии и новым технологиям, профессор Алексей Мартов на Всероссийской научно-практической конференции "Интеллект и интеграция в урологии", которая проходит в Архангельске. Это новая методика для российских клиник.

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«Это водно-паровая терапия при аденоме предстательной железы. Это новая операция, мы ее пока изучаем. Она абсолютно малоинвазивная, она очень легко воспроизводится, она быстрая, и эффект наступает через два-три месяца после этого вмешательства. Вмешательство длится 15 минут всего», — рассказал Мартов.

При методике rezum избыточные ткани железы удаляют при помощи водяного пара. Профессор отметил, что процедуру можно делать даже амбулаторно, под местной анестезией, но пока урологи ее осваивают, операция проводится под спинномозговой анестезией или общим наркозом.

«Мы ее изучаем, потому что она, конечно, не всем пациентам показана. Не у всех она приводит к желаемому результату. Но это практически амбулаторная офисная процедура. И это, конечно, выгодно, потому что любое стационарное лечение, если посчитать, это, конечно, дорого. И койка, и питание, и уход, и врачи, и зарплата персонала, это всегда стоит хороших денег. И, конечно, если это офисное вмешательство, там просто проблем никаких нет, она делается, человек с катетером уходит домой, через какое-то время катетер удаляют, и он не нуждается в каком-то специальном наблюдении, в специальных лекарствах, внутривенных инъекциях и так далее», — добавил Мартов.

Метод представили в ходе конференции, на которой собрались ведущие урологи страны.

«В Архангельске первые операции, потом мы планируем поставить их на поток. Для пациентов на данный момент эта процедура рассматривается как самая безопасная методика лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы», — пояснил главный внештатный уролог Минздрава Архангельской области Максим Савельев.

По его словам, внедрение технологии очень актуально, поскольку каждый одиннадцатый мужчина в стране страдает от ДГПЖ.

На конференции также рассматриваются современные методики лечения мочекаменной болезни и онкологических урологических заболеваний. На базе Первой городской клинической больницы им. Е. Е. Волосевич в Архангельске в 2025 году был создан урологический центр, сейчас здесь ведется амбулаторный прием пациентов со всей области.