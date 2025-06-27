Ученые изобрели замену живым тканям

Биофабрикатор, способный производить биосовместимые ткани и органы, изобрели учены госкорпорации «Росатом». Технологию представят на выставке-форуме БИОПРОМ, которая пройдет 6–7 октября в Геленджике.

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Как сообщают организаторы мероприятия, технология уже в ближайшем будущем позволит восстанавливать здоровье людей, страдающим от варикоза, тромбоза, ишемической болезни сердца и других сосудистых заболеваний. В дальнейшем ученые планируют научится воссоздавать органы их клеток самого пациента.

Технология уже испытана на животных и показала свою эффективность.

«Биотехнологии позволяют не только создавать клеточную массу, но и повторять структуру тканей. К тому же вместо крайне дорогостоящей и медленной технологии персонализированного выращивания можно будет использовать клетки, имеющие натуральный иммунный ответ, и создавать "банки органов". На этапе пересадки такие клетки подойдут всем, а впоследствии будут подстраиваться под конкретный организм. В детской трансплантологии – расти вместе с реципиентом», – раскрыл основные принципы работы биофабрикатора директор научно-производственного центра медицинских изделий АО «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации» (АО НИИТФА, входит в Научный дивизион госкорпорации «Росатом») Владислав Парфенов.

При этом практическое применение перспективной новинки потребует изменений в российском законодательстве. Донести их необходимость до представителей федеральной власти разработчики рассчитывают на полях выставки БИОПРОМ, которая проводится под эгидой Минпромторга России.

Как писал «ФедералПресс», БИОПРОМ становится стратегической площадкой для объединения усилий государства, науки и бизнеса. Его глобальная цель – не только продемонстрировать потенциал российской биоиндустрии, но и интегрировать страну в мировую повестку устойчивого развития.