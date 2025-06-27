Названо условие для улучшения результатов у бегунов

Всем известные факторы спортивных успехов – тренировки, питание, техника, и в этом же ряду стоят психологические факторы. В новом исследовании ученые обнаружили, что существенное влияние на успех оказывает зрительное внимание – сужение поля зрения.

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В исследовании с участием почти 1600 бегунов было выявлено: сужение зрительного внимания, а именно – сосредоточение на финише, а не на окружающей обстановке – служит эффективной стратегией саморегуляции, повышающей и усилия, и результативность, – пишет MedicalXpress.

По словам автора – Эмили Балцетис, доцента кафедры психологии Нью-Йоркского университета, если смотреть на одно место впереди себя, а не вокруг, это поможет продолжать бежать. По мере того, как бегун переходит от более ранних этапов забега к более поздним – сосредотачивается на одной цели впереди, находит другую после того, как проходит первую, и в конце концов финиширует – так он бежит быстрее, повышает ЧСС и показывает лучший результат.

Этот тип фокусировки группа ученых назвала «сужением внимания» – это ментальная стратегия, инструмент преодоления трудных моментов. Простое изменение того, куда смотрит человек при решении сложной задачи, может улучшить усилия и результат.

Исследование включало в себя опрос элитных и обычных бегунов для оценки их подхода к бегу, а также эксперименты для подтверждения результатов опросов. Так, в серии экспериментов бегунам было предложено либо расширить, либо сузить сферу внимания при беге на 400 метров и одну милю (1,6 км). В двух забегах круг внимания предлагалось сузить с самого начала, в одном – к концу.

Во всех трех забегах бегуны, которые сужали фокус внимания, особенно в конце, бежали быстрее, чем те, кто его расширял.