Ученые обнаружили гормон, ускоряющий сжигание жира

Ученые из Университета штата Сан-Паулу выяснили, что гормон FGF19, вырабатываемый кишечником, способен активировать участки мозга, отвечающие за сжигание жира и контроль уровня сахара в крови. Работа опубликована в журнале Endocrinology and Metabolism (EM).

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FGF19 действует на гипоталамус — центр управления энергетическим балансом в мозге. Исследователи выявили, что гормон усиливает активность жировых клеток. При этом наблюдалось снижение воспаления и улучшение способности организма противостоять низким температурам.

«Ранее было известно, что FGF19 подавляет аппетит. Мы впервые показали, что он также увеличивает расход энергии. Это делает его особенно перспективным для терапии ожирения», — объяснила профессор Елена Барбоза, руководитель исследования.

Гормон вводили напрямую в мозг мышей с ожирением, и уже через короткое время у животных усилилось сжигание жира в жировой ткани. Исследование подтвердило: гипоталамус получает сигналы от организма и, в ответ, запускает расход энергии — механизм, который можно задействовать для борьбы с лишним весом.

Интересно, что воздействие холода усиливало чувствительность гипоталамуса к FGF19. Это говорит о его важной роли в терморегуляции и открывает возможность использовать природные механизмы организма для создания новых препаратов.

Ученые также проанализировали более 50 тысяч клеток гипоталамуса, используя технологию scRNA-seq, и выявили те, которые содержат рецепторы к FGF19. Следующий шаг — выяснить, как заставить организм вырабатывать больше этого гормона естественным путем.