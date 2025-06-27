Выяснено, как наш мозг реагирует на умственную усталость

Американские исследователи выявили участки мозга, активность которых резко возрастает при умственном переутомлении. Работа опубликована в журнале JNeurosci.

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В эксперименте участвовали 28 здоровых добровольцев. Участникам предлагали задания на рабочую память: им нужно было запоминать и вспоминать последовательности букв, а за правильные ответы можно было получить от 1 до 8 долларов. Чем сложнее было задание, тем больше усилий требовалось и выше была потенциальная награда.

По мере роста когнитивной нагрузки испытуемые все чаще сообщали о чувстве усталости, и в эти моменты ученые с помощью МРТ фиксировали резкий рост активности в двух зонах мозга: островке правого полушария, связанном с ощущением утомления, и дорсолатеральной префронтальной коре, отвечающей за рабочую память и контроль внимания.

«Нам удалось увидеть, как мозг оценивает усилия и принимает решения — продолжать ли умственную деятельность или отказаться от нее», — объяснил один из авторов работы, профессор биомедицинской инженерии Джон Хопкинс.

Интересно, что участники соглашались продолжать даже самые сложные задания только при высоком вознаграждении — мозг, судя по всему, «взвешивал», стоит ли затрачивать усилия ради результата. Ученые предполагают, что именно взаимодействие двух вышеупомянутых зон мозга определяет, когда человек решает остановиться, а когда — продолжать, несмотря на усталость.

Теперь исследователи планируют повторить аналогичные опыты с людьми, страдающими от ПТСР, депрессии и хронической усталости. Это может помочь разработать новые подходы к лечению с применением медикаментов или психотерапии.