Создан алгоритм для подбора методов изучения травм спинного мозга

Российские исследователи разработали алгоритм, позволяющий подбирать оптимальных модельных животных и инструментарий для изучения травм спинного мозга и проверки работы терапий для их лечения. Его применение позволит ускорить создание действенных методов реабилитации пациентов с повреждениями спинного мозга, сообщила пресс-служба университета "Сириус".

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«Наш коллектив проделал большую работу по анализу наиболее релевантных экспериментальных моделей повреждения спинного мозга у лабораторных животных. Мы предлагаем исследователям действенный алгоритм принятия решений по эффективному использованию этих моделей с учетом целей исследования, их особенностей, достоинств и недостатков каждой из моделей», — пояснил исследователь из Института эволюционной физиологии и биохимии РАН (Санкт-Петербург) Владислав Соболев, чьи слова приводит пресс-служба университета "Сириус".

Как отмечают Соболев и его коллеги, сейчас научные коллективы по всему миру активно разрабатывают новые подходы по реабилитации и лечению тяжелых травм спинного мозга, ведущих к развитию частичного или полного паралича. Для оценки безопасности и эффективности подобных терапий ученые проводят эксперименты на различных модельных животных, начиная с рыбок и заканчивая приматами, каждый вид которых обладает своими особенностями в процессе восстановления и работы нервной системы.

Это значительно осложняет проведение этих экспериментов и подбор инструментов и модельных животных, наиболее подходящих для решения поставленных перед учеными задач. Руководствуясь этой идеей, исследователи из России проанализировали различные методики моделирования травм спинного мозга и определили, какие из них наиболее перспективны при проведении широкого перечня экспериментов.

Опираясь на эти сведения, исследователи разработали алгоритм, который поможет специалистам-нейрофизиологам проводить эксперименты наиболее оптимальным и эффективным образом. К примеру, для тестирования лекарств наиболее удобны грызуны, а для изучения долгосрочного восстановления спинного мозга - более сложные организмы, такие как свиньи. Как надеются российские ученые, собранные ими данные и созданный ими подход значительно ускорит разработку действенных методик реабилитации травм спинного мозга.