Ученые выяснили, с каким уровнем сахара в крови живут дольше

Сильное повышение уровня глюкозы в крови после приема углеводов может указывать на риск преждевременного летального исхода. К такому выводу пришли ученые из Университета Тохоку в Японии. Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS Nexus.

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Исследователи на протяжении двух десятилетий наблюдали за состоянием здоровья почти тысячи человек. Добровольцы каждые четыре года проходили тест на толерантность к глюкозе. Этот стандартный метод позволяет оценить, как организм справляется с переработкой сахара: уровень глюкозы измеряется натощак и спустя 120 минут после приема сладкого напитка.

Анализ показал: чем выше уровень сахара в крови спустя час после глюкозной нагрузки, тем выше риск смерти — даже после поправок на возраст, наличие лишнего веса и вредных привычек.

Особое внимание ученые уделили данным 595 участников с нормальным обменом глюкозы, у которых не был диагностирован диабет. «Критическим» оказалось повышение уровня глюкозы в крови до 170 мг/дл через час после употребления сладкого. Среди людей, у которых показатели не превышали этот порог, почти 80% оставались живы спустя 20 лет после окончания исследования. В группе с более высоким уровнем глюкозы — в живых осталось менее половины испытуемых.

Также ученые выяснили, что участники с низкими значениями глюкозы реже умирали от болезней сердца и онкологических заболеваний.