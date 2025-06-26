Парализованным людям вернут способность говорить

Ученые представили технологию, которая поможет заговорить парализованному человеку
У парализованных людей, которые потеряли способность говорить, появилась возможность снова общаться с близкими и выражать эмоции.
Такое стало возможным благодаря разработке ученых из Калифорнийского университета. Как сообщает журнал Nature, им удалось разработать имплант, который считывает нейронные сигналы, возникающие при попытке заговорить, а затем с помощью искусственного интеллекта преобразует их в речь.
Имплант вживляется в речевую зону мозга. Помимо речи система может передавать эмоции, мелодии и возгласы.
Отмечается, что имплант уже прошел испытание на пациенте с боковым амиотрофическим склерозом и показал хорошие результаты.
Ранее эксперт в области имплантологии Максим Лабухин ответил на распространенные вопросы пациентов об имплантации зубов. Также ученые рассказали об импланте, снимающем боль.