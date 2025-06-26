Парализованным людям вернут способность говорить

У парализованных людей, которые потеряли способность говорить, появилась возможность снова общаться с близкими и выражать эмоции.

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Такое стало возможным благодаря разработке ученых из Калифорнийского университета. Как сообщает журнал Nature, им удалось разработать имплант, который считывает нейронные сигналы, возникающие при попытке заговорить, а затем с помощью искусственного интеллекта преобразует их в речь.

Имплант вживляется в речевую зону мозга. Помимо речи система может передавать эмоции, мелодии и возгласы.

Отмечается, что имплант уже прошел испытание на пациенте с боковым амиотрофическим склерозом и показал хорошие результаты.

Ранее эксперт в области имплантологии Максим Лабухин ответил на распространенные вопросы пациентов об имплантации зубов. Также ученые рассказали об импланте, снимающем боль.