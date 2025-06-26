Выявлены факторы, способствующие реабилитации пациентов с афазией

Российские исследователи обнаружили, что реабилитация пациентов с афазией протекает наиболее благоприятным образом в тех случаях, когда пациенты постоянно поддерживают контакт с лечащим врачом и используют для восстановления речевых функций приложения с максимальным разнообразием игровых задач и хорошей обратной связью. Об этом сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.

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«Ученые выявили факторы, которые делают цифровые приложения для реабилитации больных с афазией более эффективными. Обратная связь, разнообразие игровых задач, длительный период реабилитации и постоянный контакт с лечащим врачом оказались наиболее важными для восстановления речевой функции», — говорится в сообщении.

К такому выводу пришла группа исследователей из Центра языка и мозга НИУ ВШЭ под руководством его директора Ольги Драгой при изучении большого числа научных публикаций, посвященных практическим аспектам использования различных подходов для реабилитации пациентов с афазией при помощи автоматизированных систем и приложений для смартфонов и планшетов.

С помощью приложений человек с афазией может выполнять задания на тренировку речи и постепенно восстанавливать утраченную способность. Эффективность таких приложений уже доказана, однако оставалось неясным, какие именно задания и функции необходимо включить в приложения и как долго с ними работать, чтобы добиться максимального успеха. Для получения подобных сведений исследователи объединили и сопоставили данные экспериментов, проведенных исследователями по всему миру за последние несколько лет.

Проведенный исследователями анализ показал, что в большинстве случаев (78%) приложения для реабилитации давали позитивный эффект и позволяли добиться желаемого результата, причем в 44% случаев он оказывался лучше, чем ожидали увидеть авторы этих разработок. При этом ученые обнаружили, что на эффективность реабилитации больше всего влияло то, насколько разнообразными были игровые задания, возможность поддержания автоматической обратной связи с врачом и длительный период лечения.

«В нашем центре мы ведем работу над созданием игры для реабилитации пациентов с афазией. В существующих приложениях зачастую мало элементов геймификации, по сути это электронные сборники упражнений. Этот недостаток мы постараемся исправить, что позволит нам повысить вовлеченность пользователей», — подытожил младший научный сотрудник Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Георгий Горшков, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Об афазии

Афазия представляет собой одну из форм расстройств речи, которая возникает в результате повреждения определенных регионов коры мозга после инсультов, травм, опухолей и при некоторых психических заболеваниях. Ее развитие приводит к тому, что пациент начинает плохо понимать чужую речь или же испытывает трудности с произношением и написанием слов. Сейчас ученые разрабатывают подходы, направленные на более точную диагностику и эффективную реабилитацию афазии.