ИИ научили находить причину инфаркта миокарда

Искусственный интеллект обучили выявлять причины инфаркта миокарда с помощью анализа изображений оптической когерентной томографии менее чем за секунду. Ручной способ экспертом-врачом занимает от 10 до 30 минут, сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.

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Обучением искусственного интеллекта в течение двух лет занимались научные сотрудники научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний (НИИ КПССЗ) из Кемеровской области обучали искусственный интеллект выявлять нестабильные атеросклеротические бляшки с помощью внутрисосудистой визуализации. В результате была разработан автоматизированная система анализа изображений оптической когерентной томографии. Это позволило обрабатывать изображения менее чем за 400 миллисекунд, в то время как у эксперта-врача на это уходит от 10 до 30 минут.

«Разрыв нестабильных бляшек в сосудах сердца вызывает инфаркт миокарда, поэтому их выявление является ключевой задачей современной кардиологии. Своевременно начатая терапия снижает риск неблагоприятных событий, а внедрение новой системы позволит профилактировать развитие инфаркт миокарда. Данный подход соответствует приоритетному направлению здравоохранения - превентивной медицине», — пояснил руководитель проекта, заведующий лабораторией тканевой инженерии и внутрисосудистой визуализации НИИ КПССЗ Никита Кочергин.

Результаты данного проекта представлены в высокорейтинговых отечественных журналах и на крупных международных конференциях. Проект выполняется за счет гранта Российского научного фонда.