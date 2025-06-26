Названо насекомое с самым болезненным укусом в мире

Боль от укусов насекомых оценивается по шкале Шмидта - от одного до четырёх баллов. Считается, что больнее всего кусает человека южноамериканский муравей-пуля. Вот как это ощущается.

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По шкале боли Шмидта западная медоносная пчела получила всего два балла, красная бумажная оса и бархатный муравей Клуга - три.

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В четыре же балла был оценён укус южноамериканского муравья-пули. Как отметил энтомолог доктор Джастин О. Шмидт, получивший в 2015 году Шнобелевскую премию за разработку шкалы, при этом укусе вы ощущаете чистую, сильную, яркую боль. Такую, будто вы ступаете по раскалённым углям с гвоздём, застрявшим в пятке.